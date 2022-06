ATP ‘s-Hertogenbosch 2022, Andreas Seppi ko in due tie-break contro Adrian Mannarino nel primo turno (Di martedì 7 giugno 2022) Uscita di scena al primo turno di Andreas Seppi nell’ATP di ‘s-Hertogenbosch (Paesi Bassi). L’altoatesino, proveniente dalle qualificazioni, si è dovuto arrendere in due set per 7-6 (4) 7-6 (9) al francese Adrian Mannarino (n.70 del ranking) sull’erba neerlandese. Il n.141 ATP può rammaricarsi per l’andamento del secondo parziale quando nel tie-break una chance per protrarre il confronto al terzo c’era stata. In una lotta molto serrata l’ha spuntata il mancino transalpino che affronterà nel prossimo round la testa di serie n.4, Alex de Minaur. Nel primo set il canovaccio del confronto è abbastanza chiaro: Mannarino crea non pochi problemi all’azzurro con il top-spin di dritto con cui spesso si apre il campo. ... Leggi su oasport (Di martedì 7 giugno 2022) Uscita di scena aldinell’ATP di ‘s-(Paesi Bassi). L’altoatesino, proveniente dalle qualificazioni, si è dovuto arrendere in due set per 7-6 (4) 7-6 (9) al francese(n.70 del ranking) sull’erba neerlandese. Il n.141 ATP può rammaricarsi per l’andamento del secondo parziale quando nel tie-una chance per protrarre il confronto al terzo c’era stata. In una lotta molto serrata l’ha spuntata il mancino transalpino che affronterà nel prossimo round la testa di serie n.4, Alex de Minaur. Nelset il canovaccio del confronto è abbastanza chiaro:crea non pochi problemi all’azzurro con il top-spin di dritto con cui spesso si apre il campo. ...

