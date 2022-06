Ami il sushi o pesce crudo? Devi assolutamente prestare attenzione a questo parassita

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 7 giugno 2022) Se ami ilo il, allora, sappi che oltre alla salmonella, un altropuò minare la bontà delle sue carni. A spiegare meglio di cosa si tratti è GreenMe dalle sue pagine on-line. Si tratta che causa infezioni note come “anisakidosi” o “anisakiasi”. I sintomi si presentano poche ora dopo l’avvenuta ingestione accidentale e contemplano malesseri come nausea, vomito e dolore addominale. Vista la sua tossicità, la FDA (“Agenzia per gli alimenti e i medicinali” statunitense) invita sempre a congelare il pescato destinato al consumo ad una temperatura di -35°C per 15 ore, oppure a -20°C per una settimana. Per la cottura, si suggerisce invece di portarlo a +60° oer almeno un minuto, in modo che il calore arrivi al punto più interno. Proprio per la gravità dell’intossicazione l’Efsa del Portogallo ha ...