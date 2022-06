7 giugno … (Di martedì 7 giugno 2022) Gli eventi datati 7 giugno In Lazio-Napoli del 19 febbraio 1933 esordì in Serie A Angelo Pomponi, il quale oggi avrebbe compiuto centodieci anni. Nel massimo campionato disputò quarantacinque gare: quattro con i biancocelesti, le altre con le maglie di Livorno e Lucchese. Il 7 giugno 1912 nasceva anche Domenico Spadoni, 14 presenze con il Modena nel torneo 1941-’42. Quando Felice Pulici andò all’Ascoli chissà se gli raccontarono di Evaristo Barrera, che come lui indossò le maglie di Lazio, Novara e dei bianconeri marchigiani. Militò anche nel Napoli. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di martedì 7 giugno 2022) Gli eventi datati 7In Lazio-Napoli del 19 febbraio 1933 esordì in Serie A Angelo Pomponi, il quale oggi avrebbe compiuto centodieci anni. Nel massimo campionato disputò quarantacinque gare: quattro con i biancocelesti, le altre con le maglie di Livorno e Lucchese. Il 71912 nasceva anche Domenico Spadoni, 14 presenze con il Modena nel torneo 1941-’42. Quando Felice Pulici andò all’Ascoli chissà se gli raccontarono di Evaristo Barrera, che come lui indossò le maglie di Lazio, Novara e dei bianconeri marchigiani. Militò anche nel Napoli. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

Advertising

AlexBazzaro : Le mascherine obbligatorie al seggio volute da Speranza e Lamorgese sono lo sponsor definitivo per andare a votare… - LauraPausini : Dopo 3 anni, ritorno su un palco per cantare insieme a voi e le emozioni mi stanno già travolgendo! Questi sono gli… - AlexBazzaro : Immaginate le espressioni di Letta, Conte e Speranza se i #REFERENDUMGIUSTIZIA raggiungessero il quorum. Solo a p… - franciscusedda : RT @ainnantis: ???? SA MATESSI DIE ???? ???? 7 giugno 1896 ???? Muore il marchese di Mores, Antoine Manca, il nobile francese di origini sarde a c… - arvtirama : RT @italianarmyfam_: ?? I BTS canteranno 'Yet To Come (The Most Beautiful Moment)', la title track di #BTS_Proof, su PROOF LIVE e presentera… -