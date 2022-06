(Di lunedì 6 giugno 2022) La WWE ha offerto un buono show con il PPV Hell in a Cell. I fan di Chicago hanno assistito calorosamente a tutto il palinsesto. Nonostante il grande pubblico e gli incontri di qualità, molti fan però sono rimasti delusi dalla mancanza di star nello show. In particolare, il brand di SmackDown è stato poco rappresentato. Ciò significa che non c’era nessuna campionessa femminile e nessun campione mondiale maschile da individuare nel corso dellata.si è fatta notare per la sua assenza, nonostante sia apparsa nella campagna pubblicitaria per l’evento nell’area di Chicago. Voci di corridoio Secondo rumor,doveva essercima per qualche motivo, è stato deciso di non organizzare l’incontro. L’ipotesi più ...

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Ronda Rousey pubblicizzata ma assente ieri sera, è stata risparmiata in vista di MITB? -… - SpazioWrestling : WWE: Novità importanti su Ronda Rousey vs. Natalya *RUMOR* #RondaRousey #WWE #Natalya - IsolaWrestling : IL GRANDE MATCH PER DETERMINARE LA SFIDANTE DI RONDA ROUSEY A HELL IN A CELL FISSATO PER WWE SMACKDOWN -

Rousey ha costretto Charlotte Flair alla resa dopo averla imprigionata in una manovra di ... La WWE ha poi annunciato che Charlotte Flair ha riportato un infortunio al braccio e che dovrà restare ... la Bloodline continua a vincere e dominare in WWE. Nel main event di WrestleMania Backlash 2022, ... Si aggiudica per la prima volta il titolo femminile di SmackDown Ronda Rousey, che riesce a ... WWE delivered a very solid show with last night's Hell in a Cell premium live event. The fans in Chicago were hot for the entire card.