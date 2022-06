(Di lunedì 6 giugno 2022) La faida trasembra non essere ancora giunta al termine ed un nuovo capitolo della loro rivalità potrebbe essere presto scritto. Ieri notte a Hell In A Cell, è andato in scena un Triple Threat Match trae Asuka con in palio il Raw Women’s Title. La “E.S.T. of WWE” ha mantenuto la cintura beffando “The Man” sul più bello, quando stava per portare a casa il match, lasciandola impietrita. Le duepresto trovarsi di nuovo 1 vs 1 eraprresenta il palcoscenico migliore per un loro nuovo match. Possibili piani perNei piani della WWE ci sarebbe un nuovo match trae ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Becky Lynch e Bianca Belair potrebbero affrontarsi nuovamente a SummerSlam - - zazoomblog : WWE: Bianca Belair vince con l’astuzia e ruba la vittoria a Becky Lynch - #Bianca #Belair #vince #l’astuzia - Zona_Wrestling : #WWE WWE: Bianca Belair vince con l'astuzia e ruba la vittoria a Becky Lynch - - IsolaWrestling : BECKY LYNCH DICE DI AVER FATTO PACE CON IL DIAVOLO IN VISTA DELL’HELL IN A CELL DELLA WWE - Zona_Wrestling : #WWE Vince Russo: 'Stanno rovinando Becky Lynch, sembra la matrigna di Biancaneve' - -

... Asuka eLynch per il RAW Women's Championship. WrestleMania Backlash 2022/ Wrestling, info streaming video tv: Rousey vs Flair! Chi avrà il suo bel da fare è senza dubbio Bobby Lashley, ...La card diHell in a CellRaw Women's Championship : Bianca Belair vs Asuka vsLynch La campionessa Bianca Belair ( che abbiamo intervistato alcune settimane fa in esclusiva ) dovrà ...La faida tra Becky Lynch e Bianca Belair sembra non essere ancora giunta al termine ed un nuovo capitolo della loro rivalità potrebbe essere presto scritto. Ieri notte a Hell In A Cell, è andato in sc ...La notte scorsa durante Hell in a Cell, Becky Lynch ha perso contro Bianca Belair il match valido per il titolo di Raw, dove c’era anche Asuka tra le protagoniste. La WWE non voleva inserire la Lynch ...