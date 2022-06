Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2022 ore 19:45 (Di lunedì 6 giugno 2022) Viabilità DEL 6 GIUGNO 2022 ORE 19.35 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA VIA AURELIA, ANCORA CHIUSA PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI SOCCORSO E I RILIEVI DEL CASO TRAFFICO CONGESTIONATO DA CASTEL DI GUIDO A VIA DI MALAGROTTA E DA MALAGROTTA A VIA PIO SPEZI, NEI DUE CASI IN DIREZIONE Roma ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO ALTRO PUNTO CRITICO LA A1 Roma-NAPOLI PER UN INCIDENTE NEL QUALE SONO RIMASTI COINVOLTI UN MEZZO PESANTE E TRE VETTURE SULLA SORPASSO CODE DA SAN CESAREO A VALMONTONE, VERSO NAPOLI AL MOMENTO SONO 6 I CHILOMETRI DI CODA, IL TRAFFICO DEFLUISCE SU UNA SOLA CORSIA PER CHI E’ DIRETTO A NAPOLI USCITA CONSIGLIATA SAN CESAREO DA QUI PERCORRERE LA CASILINA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 6 giugno 2022)DEL 6 GIUGNOORE 19.35 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLARESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA VIA AURELIA, ANCORA CHIUSA PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI SOCCORSO E I RILIEVI DEL CASO TRAFFICO CONGESTIONATO DA CASTEL DI GUIDO A VIA DI MALAGROTTA E DA MALAGROTTA A VIA PIO SPEZI, NEI DUE CASI IN DIREZIONEATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO ALTRO PUNTO CRITICO LA A1-NAPOLI PER UN INCIDENTE NEL QUALE SONO RIMASTI COINVOLTI UN MEZZO PESANTE E TRE VETTURE SULLA SORPASSO CODE DA SAN CESAREO A VALMONTONE, VERSO NAPOLI AL MOMENTO SONO 6 I CHILOMETRI DI CODA, IL TRAFFICO DEFLUISCE SU UNA SOLA CORSIA PER CHI E’ DIRETTO A NAPOLI USCITA CONSIGLIATA SAN CESAREO DA QUI PERCORRERE LA CASILINA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A ...

Advertising

MassimoChiaram7 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Traffico segnalato come molto intenso a via di Tor Cervara, tra via Tiburtina e via di Cervara - MassimoChiaram7 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Traffico intenso sulla Flaminia, tra Ponte Flaminio e Grottarossa - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico segnalato come molto intenso sull'Aurelia, tra Monachina-Casal Lumbroso e via Pio Spezi - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico segnalato come molto intenso a via di Tor Cervara, tra via Tiburtina e via di Cervara - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2022 ore 18:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #06-06-2022 -

Viabilità Roma Regione Lazio del 06 - 06 - 2022 ore 17:15 VIABILITÀ DEL 6 GIUGNO 2022 ORE 17.05 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA' UN ...QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E A2 IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA VIA DEL MARE E DIRAMAZIONE ROMA ... Viabilità Roma Regione Lazio del 06 - 06 - 2022 ore 17:45 VIABILITÀ DEL 6 GIUGNO 2022 ORE 17.35 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA' UN ...TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA PIU' AVANTI CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA NOMENTANA E DIRAMAZIONE ROMA SUD ... RomaDailyNews DEL 6 GIUGNO 2022 ORE 17.05 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA' UN ...QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E A2 IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA VIA DEL MARE E DIRAMAZIONE...DEL 6 GIUGNO 2022 ORE 17.35 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA' UN ...TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA PIU' AVANTI CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA NOMENTANA E DIRAMAZIONESUD ... Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2022 ore 08:15 - RomaDailyNews