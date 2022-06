Ultime Notizie – Stefano Tacconi operato, a breve inizierà riabilitazione (Di lunedì 6 giugno 2022) Stefano Tacconi, come previsto, è stato operato questa mattina e presto dovrebbe iniziare la riabilitazione. L’ex portiere della Juventus, ricoverato dal 23 aprile ad Alessandria per un’emorragia cerebrale, è stato sottoposto a “un intervento per svincolarlo dal drenaggio esterno ventricolare cerebrale posizionato in precedenza per l’emorragia, permettendogli così di avviarsi al percorso di riabilitazione”, si legge in una nota di Andrea Barbanera, direttore della Struttura di Neurochirurgia, che precisa: “Non si è quindi trattato di un’operazione dovuta a una complicanza del suo stato di salute, ma una conclusione già prevista del suo percorso di cura. Ora dovrà affrontare alcuni giorni di decorso post-operatorio e poi, se non ci saranno complicazioni, potrà iniziare la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 6 giugno 2022), come previsto, è statoquesta mattina e presto dovrebbe iniziare la. L’ex portiere della Juventus, ricoverato dal 23 aprile ad Alessandria per un’emorragia cerebrale, è stato sottoposto a “un intervento per svincolarlo dal drenaggio esterno ventricolare cerebrale posizionato in precedenza per l’emorragia, permettendogli così di avviarsi al percorso di”, si legge in una nota di Andrea Barbanera, direttore della Struttura di Neurochirurgia, che precisa: “Non si è quindi trattato di un’operazione dovuta a una complicanza del suo stato di salute, ma una conclusione già prevista del suo percorso di cura. Ora dovrà affrontare alcuni giorni di decorso post-rio e poi, se non ci saranno complicazioni, potrà iniziare la ...

