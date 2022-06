Ultime Notizie Roma del 06-06-2022 ore 13:10 (Di lunedì 6 giugno 2022) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata Ben ritrovati all’ascolto Francesco Vitale dirigenti americani si sono incontrati regolarmente nelle Ultime settimane con i colleghi europei e britannici per discutere un possibile quadro per un cessate il fuoco e per la fine della guerra in Ucraina attraverso un accordo nei teatri temi in discussione il piano in quattro punti proposto dall’Italia il mese scorso lo riferisce la CNN in una dichiarazione della stessa il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio guterres e rinnova l’appello Per l’immediata cessazione della ucraina per l’accesso umanitario è limitato a tutti coloro che ne hanno bisogno per l’evacuazione in sicurezza dei civili intrappolati nelle aree di combattimento e per la protezione urgente dei civili e il rispetto dei diritti umani In conformità alle norme internazionali ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 6 giugno 2022)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata Ben ritrovati all’ascolto Francesco Vitale dirigenti americani si sono incontrati regolarmente nellesettimane con i colleghi europei e britannici per discutere un possibile quadro per un cessate il fuoco e per la fine della guerra in Ucraina attraverso un accordo nei teatri temi in discussione il piano in quattro punti proposto dall’Italia il mese scorso lo riferisce la CNN in una dichiarazione della stessa il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio guterres e rinnova l’appello Per l’immediata cessazione della ucraina per l’accesso umanitario è limitato a tutti coloro che ne hanno bisogno per l’evacuazione in sicurezza dei civili intrappolati nelle aree di combattimento e per la protezione urgente dei civili e il rispetto dei diritti umani In conformità alle norme internazionali ...

