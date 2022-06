'Torniamo a giocare coi ragazzi nelle piazze' - Sport - quotidiano.net (Di lunedì 6 giugno 2022) Andrea Lucchetta, a destra, mentre gioca con i bambini nelle piazze in una delle tappe di 'Un campione per amico' di Doriano Rabotti Ci sono quattro campioni, migliaia di bambini, e c'è la voglia di ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Andrea Lucchetta, a destra, mentre gioca con i bambiniin una delle tappe di 'Un campione per amico' di Doriano Rabotti Ci sono quattro campioni, migliaia di bambini, e c'è la voglia di ...

Advertising

nintubers : -5 giorni a '#MarioStrikersBattleLeagueFootball'! Torniamo a giocare a #Strike, sport simile al #calcio, in questo… - tterrato : Se venite quest’estate andiamo al mare, fumiamo, tengo i racchettoni buoni e possiamo giocare o prendere il sole e… - nintubers : -6 giorni a '#MarioStrikersBattleLeagueFootball'! Torniamo a giocare a #Strike, sport simile al #calcio, in questo… - nintubers : -7 giorni a '#MarioStrikersBattleLeagueFootball'! Torniamo a giocare a #Strike, sport simile al #calcio, in questo… - nintubers : -8 giorni a '#MarioStrikersBattleLeagueFootball'! Torniamo a giocare a #Strike, sport simile al #calcio, in questo… -