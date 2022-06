Thomas Mann, il sognatore dal dissidio interiore (Di lunedì 6 giugno 2022) Il 6 Giugno del 1875 nasceva Paul Thomas Mann, un noto scrittore tedesco premio Nobel della letteratura del 1929. Nato da mamma brasiliana e papà commerciante di cereali e console d’Olanda, viaggiò molto nel corso della sua esistenza. Dopo la morte di suo padre, infatti, si trasferì a Monaco di Baviera, per poi raggiungere, con suo fratello, prima l’Italia e poi la Palestina. Pochi anni dopo la vittoria del Nobel, dalla Germania decise di approdare nei Paesi Bassi, poi negli Stati Uniti ed infine in Svizzera, dove si spense il 12 Agosto 1955. : pensiero e opere “Essere artista ha sempre significato possedere ragione e sogni”. Thomas Mann Spiccato realista nella descrizione dei suoi personaggi e simbolista, Mann è ricordato soprattutto per le opere: “La montagna incantata” e i “Buddenbrooks”. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 6 giugno 2022) Il 6 Giugno del 1875 nasceva Paul, un noto scrittore tedesco premio Nobel della letteratura del 1929. Nato da mamma brasiliana e papà commerciante di cereali e console d’Olanda, viaggiò molto nel corso della sua esistenza. Dopo la morte di suo padre, infatti, si trasferì a Monaco di Baviera, per poi raggiungere, con suo fratello, prima l’Italia e poi la Palestina. Pochi anni dopo la vittoria del Nobel, dalla Germania decise di approdare nei Paesi Bassi, poi negli Stati Uniti ed infine in Svizzera, dove si spense il 12 Agosto 1955. : pensiero e opere “Essere artista ha sempre significato possedere ragione e sogni”.Spiccato realista nella descrizione dei suoi personaggi e simbolista,è ricordato soprattutto per le opere: “La montagna incantata” e i “Buddenbrooks”. ...

Advertising

teatrolafenice : ?? «La felicità non sta nell'essere amati: questa è solo una soddisfazione di vanità mista a disgusto. La felicità… - AnnaRDelorenzo : RT @Dida_ti: La felicità non sta nell'essere amati: questa è soltanto una soddisfazione di vanità. La felicità sta nell'amare. Thomas Mann… - SilverMaud : RT @teatrolafenice: ?? «La felicità non sta nell'essere amati: questa è solo una soddisfazione di vanità mista a disgusto. La felicità è ne… - CatherineGOI : RT @teatrolafenice: ?? «La felicità non sta nell'essere amati: questa è solo una soddisfazione di vanità mista a disgusto. La felicità è ne… - liakadhija : RT @Vitality1978: La felicità non sta nell'essere amati: questa è soltanto una soddisfazione di vanità mista a disgusto. La felicità è… -