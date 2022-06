Sondaggio: in caso di referendum voterebbe sì o no per abolire il Reddito di cittadinanza? (Di lunedì 6 giugno 2022) Valori %. Sondaggio realizzato da SWG s.p.a. per conto di La7 s.p.a. Indagine condotta con tecnica mista CATI - CAMI - CAWI su un campione di 1200 soggetti maggiorenni residenti in Italia ( 4406 non rispondenti) tra l'1 e il 6 giugno 2022. Il campione è ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 6 giugno 2022) Valori %.realizzato da SWG s.p.a. per conto di La7 s.p.a. Indagine condotta con tecnica mista CATI - CAMI - CAWI su un campione di 1200 soggetti maggiorenni residenti in Italia ( 4406 non rispondenti) tra l'1 e il 6 giugno 2022. Il campione è ...

Advertising

CarloSantaroni : RT @CarloSantaroni: Il 54% degli italiano abolirebbe il #redditodicittadinanza altro successo del #m5s - CarloSantaroni : Il 54% degli italiano abolirebbe il #redditodicittadinanza altro successo del #m5s - francotaratufo2 : Merda_na non fa sondaggi politici perché ci sono elezioni domenica, pubblica invece un sondaggio su chi voterebbe c… - CiccCap : Vero. Semplice sondaggio. Come detto il Napoli segue Ostigard ma non solo. In questo caso KK non c'entra visto che… - DarthZauker : RT @francescoviv: Dubbio morale ipotetico, adeguerò il mio comportamento al risultato del sondaggio (sono graditi i commenti). Nel caso si… -