Sallusti a Giletti | Il Cremlino è un Palazzo di merda! Guarda il video

Alessandro Sallusti abbandona il collegamento con Giletti che conduce da Mosca: «Quello che hai alle spalle è un Palazzo di merda! Lì il comunismo ha fatto le più grande tragedie del secolo scorso». Segui su affaritaliani.it

