Ritrovato un cadavere seminudo in campagna vicino al fiume Chienti. Giallo sulle cause della morte (Di lunedì 6 giugno 2022) MONTEGRANARO - Allarme oggi pomeriggio nelle campagne nei pressi del fiume Chienti, in territorio di Montegranaro, dove è stato trovato il cadavere di un uomo, fra i 40 e i 50 anni, da parte di alcuni ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 6 giugno 2022) MONTEGRANARO - Allarme oggi pomeriggio nelle campagne nei pressi del, in territorio di Montegranaro, dove è stato trovato ildi un uomo, fra i 40 e i 50 anni, da parte di alcuni ...

