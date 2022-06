Peschiera del Garda | è caccia ai volti del branco | due indagini parallele Una delle vittime | «Piangevo per la paura»

Leggi su open.online

(Di lunedì 6 giugno 2022) Sui fatti didella Procura di Verona lavora a due inchieste: la prima per le risse e i vandalismi in città e sulla spiaggia, la seconda per le molestie subite da almeno cinque ragazze sul treno di ritorno per Milano. Nessun indagato formale per ora ma le ricerche per identificare ildi una trentina di giovani che il 2 giugno nel Comune della provincia di Verona sono stati accusati di avere accerchiato, palpeggiato e deriso cinque ragazzine di 16 e 17 anni continuano senza sosta. Per i fatti sul treno l’autorità giudiziaria è orientata a contestare le molestie, mentre per i disordini sulle rive del lago disi parla di rissa aggravata, danneggiamenti e tentata rapina. «Questo territorio è nostro» «Al grido “Questa è Africa” hanno stretto d’assedio il ...