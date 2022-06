Partygate | i conservatori decidono sulla fiducia a Boris Johnson

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 6 giugno 2022) Il partito conservatore inglese oggi si esprimeràal primo ministroè sotto accusa per lo scandalo “”, che lo vedrebbe coinvolto in una serie di feste e ricevimenti organizzati tra 2020 e 2021 in violazione delle normative anti-covid emanate dal suo stesso governo. Dopo mesi di discussioni e aspre critiche si è arrivati al voto perché 54 parlamentari dei Tories (il partito di) hanno firmato una lettera in cui si dicono pronti a votare la s. Adesso il capo del governo ha bisogno del supporto di 180 deputati. Una cifra che, come scrive Politico.eu,dovrebbe riuscire a raggiungere al netto di imprevisti. Trai rappresentanti del partito più in vista che hanno ritirato ...