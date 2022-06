Obbligo POS 30 giugno 2022: sfida di offerte, ecco le migliori (Di lunedì 6 giugno 2022) A partire dal prossimo 30 giugno 2022, verrà introdotto l’Obbligo del POS a carico di esercenti e professionisti. Il mancato rispetto dell’obbligatorietà comporterà l’applicazione di una doppia sanzione. In queste settimane che precedono l’introduzione della nuova legge, si sta registrando un boom di richieste di acquisto di pos sia da parte di esercenti che non hanno mai avuto in dotazione il dispositivo di pagamenti e sia di soggetti che invece intendono semplicemente cambiare pos. Il forte incremento della domanda (scontato e prevedibile) è parallelo ad una vera e propria corsa al ribasso dei prezzi dei pos. L’arrivo dell’obbligatorietà del pos, infatti, ha spinto molti grandi brand a rivedere i prezzi di numerosi dispositivi in catalogo. Inutile dire che l’obiettivo di questo ribasso è proprio quello di intercettare la ... Leggi su risparmioggi (Di lunedì 6 giugno 2022) A partire dal prossimo 30, verrà introdotto l’del POS a carico di esercenti e professionisti. Il mancato rispetto dell’obbligatorietà comporterà l’applicazione di una doppia sanzione. In queste settimane che precedono l’introduzione della nuova legge, si sta registrando un boom di richieste di acquisto di pos sia da parte di esercenti che non hanno mai avuto in dotazione il dispositivo di pagamenti e sia di soggetti che invece intendono semplicemente cambiare pos. Il forte incremento della domanda (scontato e prevedibile) è parallelo ad una vera e propria corsa al ribasso dei prezzi dei pos. L’arrivo dell’obbligatorietà del pos, infatti, ha spinto molti grandi brand a rivedere i prezzi di numerosi dispositivi in catalogo. Inutile dire che l’obiettivo di questo ribasso è proprio quello di intercettare la ...

