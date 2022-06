Mariam Elouziri è la prima reginetta con il velo a Milano

Leggi su diredonna

(Di lunedì 6 giugno 2022) Assia Belhadj è un’attivista per i diritti umani italo-algerina. Presidente dell’associazione Movimento delle donne musulmane d’Italia ha organizzato il concorso “Regina con l’hijab, sii l’esempio”, il primo in Europa riservato alle donne con il. L’iniziativa, che ha avuto luogo sabato 4 giugno 2022 a Cinisello Balsamo (), aveva lo scopo di rompere i tabù, per dimostrare che le donne musulmane indossano l’hijab spontaneamente e orgogliosamente, non perché sottomesse. Vi raccomandiamo... Il Ramadan per chi ha disturbi alimentari: le storie di Sakina e Asheeza “Non è solo un capo d’abbigliamento femminile, è un simbolo“, ha scritto Belhadj su Facebook nel lanciare l’evento. Come riporta Daily Muslim, l’organizzatrice ha spiegato: “‘Regina con il Hijab’ non è un concorso di ...