Kean verso l’addio: i bianconeri hanno in mano il sostituto, bomber da 35 gol (Di lunedì 6 giugno 2022) La stagione di Kean è stata decisamente al di sotto delle aspettative; possibile la cessione con la Juve forte su un top player. Arrivato lo scorso mercato estivo, dopo la cessione di Cristiano Ronaldo, Kean non ha rispettato le aspettative. L’attaccante azzurro, infatti, non ha disputato una stagione indimenticabile con pochi gol e prestazione piuttosto deludenti. È possibile che il giocatore venga ceduto per permettere ad Allegri di avere a disposizione un centravanti capace di portare quei gol che, escluso Vlahovic (arrivato nei mercato invernale), sono terribilmente mancati. Al momento non sembrano essere arrivate offerte ufficiali per l’ex PSG ma, in caso di cessione, la società bianconera sembra aver individuato il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo; è stato autore di una grandissima stagione. LaPresseNel mercato estivo, la ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 6 giugno 2022) La stagione diè stata decisamente al di sotto delle aspettative; possibile la cessione con la Juve forte su un top player. Arrivato lo scorso mercato estivo, dopo la cessione di Cristiano Ronaldo,non ha rispettato le aspettative. L’attaccante azzurro, infatti, non ha disputato una stagione indimenticabile con pochi gol e prestazione piuttosto deludenti. È possibile che il giocatore venga ceduto per permettere ad Allegri di avere a disposizione un centravanti capace di portare quei gol che, escluso Vlahovic (arrivato nei mercato invernale), sono terribilmente mancati. Al momento non sembrano essere arrivate offerte ufficiali per l’ex PSG ma, in caso di cessione, la società bianconera sembra aver individuato il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo; è stato autore di una grandissima stagione. LaPresseNel mercato estivo, la ...

Advertising

pol2187 : @Fede_Spera86 Il vice Vlahovic era Kean o Morata il paragone devi farlo su quelli!!! Il vice Serbo andava preso ind… - sportli26181512 : #Kean con Enzo #Raiola verso il futuro: “Work in progress”: L'attaccante della Juve sta riflettendo su quello che s… - AlogarFF : Dybala, Chiellini, Morata e Bernardeschi, già ceduti, hanno un costo annuo di 57 milioni. Di Maria, Koulibaly, Kost… - ASREpidemic : @gizzo97 Dubito ce l'abbia con Zaniolo o Kean che hanno lasciato il ritiro. Guarderei più verso uno o più tra Immob… - Maillots15 : Nazionale: Zaniolo e Kean out, Jorginho verso il recupero - Eurosport IT -