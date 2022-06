Italia e Cina: l’economia corre veloce sulla (nuova) via della seta (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma – Cina e Italia: una superpotenza economica collegata con il Bel Paese da quella che in passato era conosciuta come la “via della seta”. Ai più riaffioreranno alla mente ricordi di banchi di scuola, con le vicende di Marco Polo e grandi carovane di cavalli e cammelli pronte a sfidare torridi deserti e gelide montagne, per commerciare tessuti preziosi, spezie e quant’altro, ma anche per approfondire la conoscenza e i saperi di due culture lontane. Oggi, a distanza di secoli, la via della seta è una realtà viva: a percorrerla non più le carovane di cammelli e cavalli ma più moderni mezzi di trasporto che consentono, con molta più rapidità, di raggiungere territori lontani. Ma in cosa consiste oggi questa via della seta? Quali tipi ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma –: una superpotenza economica collegata con il Bel Paese da quella che in passato era conosciuta come la “via”. Ai più riaffioreranno alla mente ricordi di banchi di scuola, con le vicende di Marco Polo e grandi carovane di cavalli e cammelli pronte a sfidare torridi deserti e gelide montagne, per commerciare tessuti preziosi, spezie e quant’altro, ma anche per approfondire la conoscenza e i saperi di due culture lontane. Oggi, a distanza di secoli, la viaè una realtà viva: a perrla non più le carovane di cammelli e cavalli ma più moderni mezzi di trasporto che consentono, con molta più rapidità, di raggiungere territori lontani. Ma in cosa consiste oggi questa via? Quali tipi ...

