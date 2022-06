Ikea Festival al Fuorisalone fra design ed esperienze immersive (Di lunedì 6 giugno 2022) Ikea protagonista al Fuorisalone con l'Ikea Festival al Base di Milano: una settimana di appuntamenti tra design con anteprime delle nuove collezioni, esperienze immersive, talk e intrattenimento per ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 giugno 2022)protagonista alcon l'al Base di Milano: una settimana di appuntamenti tracon anteprime delle nuove collezioni,, talk e intrattenimento per ...

Advertising

Affaritaliani : Ikea Festival al Fuorisalone fra design ed esperienze immersive - Gazzettadmilano : RT @Gazzettadmilano: In occasione del Fuorisalone 2022, IKEA è all’interno degli spazi di BASE Milano con il suo IKEA Festival, un ricco pa… - Giorno_Milano : Fuorisalone 2022: al Base Milano c'è Ikea Festival - Gazzettadmilano : In occasione del Fuorisalone 2022, IKEA è all’interno degli spazi di BASE Milano con il suo IKEA Festival, un ricco… - Gazzettadmilano : Ikea Festival, al Fuorisalone un ciclo di appuntamenti per vivere la casa a 360°. -