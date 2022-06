Gualtieri: termovalorizzatore e metro, noi contro interventi cosmetici (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma – “Non si tratta che Roma è complicata ma che c’è un arretrato enorme. Per anni non sono state fatte alcune politiche: dal rinnovo della flotta degli autobus, che noi con il Pnrr trasformeremo in completamente elettrica, alle nuove metropolitane che invece stiamo rilanciando, fino agli impianti per il trattamento dei rifiuti.” “Realizzare impianti sul territorio a km zero, con una strategia integrata che veda il riciclo e il riuso e solo per la frazione residua la valorizzazione energetica, è la strada indispensabile.” “Noi non faremo interventi cosmetici ma lavoreremo ad un cambiamento profondo della città, anche se richiederà del tempo”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in collegamento con la ‘Conferenza nazionale delle green city – La città futura e la sfida della neutralità climatica’ in corso al ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma – “Non si tratta che Roma è complicata ma che c’è un arretrato enorme. Per anni non sono state fatte alcune politiche: dal rinnovo della flotta degli autobus, che noi con il Pnrr trasformeremo in completamente elettrica, alle nuovepolitane che invece stiamo rilanciando, fino agli impianti per il trattamento dei rifiuti.” “Realizzare impianti sul territorio a km zero, con una strategia integrata che veda il riciclo e il riuso e solo per la frazione residua la valorizzazione energetica, è la strada indispensabile.” “Noi non faremoma lavoreremo ad un cambiamento profondo della città, anche se richiederà del tempo”. Così il sindaco di Roma, Roberto, in collegamento con la ‘Conferenza nazionale delle green city – La città futura e la sfida della neutralità climatica’ in corso al ...

