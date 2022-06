Gruppo Cap: Russo, 'accordo con Ance perché fornitori diventino sempre più partner' (Di lunedì 6 giugno 2022) Milano, 6 giu.(Adnkronos) - "Abbiamo sottoscritto un accordo con Ance, la società di costruttori edili; siamo stati gli unici in Italia ad aver definito alcune regole di ingaggio tra noi e i nostri fornitori con l'idea che diventino sempre più partner". Lo ha detto Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato del Gruppo Cap, a margine della presentazione del bilancio 2021 della utility. In particolare, spiega Russo, "andremo a riconoscere una serie di costi reali" che fornitori e partner "stanno sostenendo, li aiuteremo nel recuperare i materiali, nel caso dovessero avere delle difficoltà ed eviteremo di applicare delle penali in caso di ritardo, qualora questi ritardi siano correttamente ... Leggi su iltempo (Di lunedì 6 giugno 2022) Milano, 6 giu.(Adnkronos) - "Abbiamo sottoscritto uncon, la società di costruttori edili; siamo stati gli unici in Italia ad aver definito alcune regole di ingaggio tra noi e i nostricon l'idea chepiù". Lo ha detto Alessandro, presidente e amministratore delegato delCap, a margine della presentazione del bilancio 2021 della utility. In particolare, spiega, "andremo a riconoscere una serie di costi reali" che"stanno sostenendo, li aiuteremo nel recuperare i materiali, nel caso dovessero avere delle difficoltà ed eviteremo di applicare delle penali in caso di ritardo, qualora questi ritardi siano correttamente ...

