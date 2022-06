Giordano HRCoffee | “Sfatiamo i pregiudizi | mamma | donna e imprenditrice è possibile”

Leggi su fmag

(Di lunedì 6 giugno 2022) Si può essere una buona madre, unarealizzata e un’di successo? La risposta, che per noi è certamente positiva, non è sempre così scontata: sul ruolo delle donne nella società pesano stigmi culturali edi vario genere, ancor di più nel momento in cui sono al tempo stesso madri e manager. Si veda, non ultimo, il caso di Elisabetta Franchi che ha dichiarato apertamente (per poi scusarsi) ciò che molti fanno e pensano direttamente: preferisce assumere donne over “anta” che, a detta sua, hanno già preso decisioni importanti nella vita (come, ad esempio, fare un figlio) e possono dedicarsi al lavoro h24. Ma non solo. Le pagine di cronaca e i social network sono piene zeppi di esempi di come una madre lavoratrice o, ancor peggio, una madre-venga stigmatizzata come “non ...