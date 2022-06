Formazioni ufficiali Austria-Danimarca: Nations League 2022/2023 (Di lunedì 6 giugno 2022) Le Formazioni ufficiali di Austria-Danimarca, match della seconda giornata del gruppo A1 di Nations League. C’è il primato del gruppo in palio. Ralf Rangnick, Ct Austriaco, cerca i tre punti: “Contro la Croazia si sono visti i due estremi. Nel secondo tempo abbiamo giocato molto bene e vogliamo farlo anche contro la Danimarca, ma dall’inizio”. Carico anche Kasper Hjulmand: “Sarà una partita combattuta. Abbiamo battuto l’Austria due volte delle qualificazioni mondiali 4-0 in trasferta, 1-0 in casa, ma sono state due gare complicate. L’Austria giocherà ad altissima intensità, con tanto pressing e incursioni verticali. Nei prossimi due anni, vedrete che la squadra crescerà molto”. Le Formazioni ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 giugno 2022) Ledi, match della seconda giornata del gruppo A1 di. C’è il primato del gruppo in palio. Ralf Rangnick, Ctco, cerca i tre punti: “Contro la Croazia si sono visti i due estremi. Nel secondo tempo abbiamo giocato molto bene e vogliamo farlo anche contro la, ma dall’inizio”. Carico anche Kasper Hjulmand: “Sarà una partita combattuta. Abbiamo battuto l’due volte delle qualificazioni mondiali 4-0 in trasferta, 1-0 in casa, ma sono state due gare complicate. L’giocherà ad altissima intensità, con tanto pressing e incursioni verticali. Nei prossimi due anni, vedrete che la squadra crescerà molto”. Le...

Advertising

DiMarzio : #Finalissima | Cambio dell’ultimo minuto per l’#Argentina. #Dybala in panchina, #LoCelso titolare - sportli26181512 : Qual EuroU21, le formazioni ufficiali di Lussemburgo-Italia: Pellegri titolare, Colombo in panchina: Di seguito le… - CagliariNews24 : Lussemburgo Italia U21, le formazioni ufficiali: Lovato parte da titolare - calciomercatopp : Lussemburgo-Italia Under 21, formazioni ufficiali: Fabio Miretti fa il suo esordio - MilanNewsit : Qual EuroU21, le formazioni ufficiali di Lussemburgo-Italia: Pellegri titolare, Colombo in panchina -