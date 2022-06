Era di un barbone il cadavere ritrovato nel Napoletano dentro un sacco di plastica (Di lunedì 6 giugno 2022) Il cadavere ritrovato a Scisciano (Napoli) sabato pomeriggio apparterrebbe a Gheorghe Paraschiv, nato in Romania nel 1967. L’uomo era un senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine. Il ritrovamento del corpo risale allo scorso 4 giugno, quando i carabinieri, in un fondo agricolo di via Molino, hanno rinvenuto il cadavere di un uomo, in parziale stato di decomposizione, all’interno di un sacco di plastica. Proseguono, intanto, le indagini dei carabinieri, coordinati dalla procura di Nola. L’esame autoptico è in programma nelle prossime ore. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 6 giugno 2022) Ila Scisciano (Napoli) sabato pomeriggio apparterrebbe a Gheorghe Paraschiv, nato in Romania nel 1967. L’uomo era un senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine. Il ritrovamento del corpo risale allo scorso 4 giugno, quando i carabinieri, in un fondo agricolo di via Molino, hanno rinvenuto ildi un uomo, in parziale stato di decomposizione, all’interno di undi. Proseguono, intanto, le indagini dei carabinieri, coordinati dalla procura di Nola. L’esame autoptico è in programma nelle prossime ore. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

ismaele_77 : @4n1mo51t1som1n4 era un barbone della rete. il più grande barbone del sottorete che io abbia mai visto. ed è questo… - AldahirPLuche : RT @pervdadfred: I suck a mature Romanian homeless, his dirty cocks was delicious and his cum sweet/ Succhio un maturo barbone rumeno, il s… - z_zelici : @OfficialTozzi Mario, non sono 19 milioni che non pagano la tassa sul reddito, ma sono 19 milioni di cartelle esatt… - duomark91 : Un’ora vicino a una famiglia con due bambini urlanti. Era meglio restare per sempre in stazione a Bologna e diventa… - gabrixlino : vedere il cazzo di un barbone sull’autobus era l’ultima cosa che volevo vedere oggi -