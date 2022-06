Elezioni francesi, Macron avrà la maggioranza del Parlamento? Cosa dicono i sondaggi (Di lunedì 6 giugno 2022) Negli ultimi 20 anni è stata quasi una formalità, i vincenti alle presidenziali di poche settimane prima sono sempre riusciti a ottenere la maggioranza anche nel Parlamento. Questa volta sarà diverso? Le Elezioni legislative francesi, che il 12 giugno vedranno gli elettori transalpini andare alle urne per il primo turno, cui ne seguirà un secondo il 19, sono più aperte che mai. Secondo uno dei principali istituti, Cluster 17, in testa vi è la coalizione Nupes (Nouvelle Union populaire écologique et sociale), che per la prima volta unisce tutte le anime della sinistra francese, dalla France Insoumise di Melenchon forte del risultato delle presidenziali, agli ecologisti, ai comunisti ai socialisti usciti annichiliti dal voto per l’Eliseo. Il 31% in queste Elezioni parlamentari ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 6 giugno 2022) Negli ultimi 20 anni è stata quasi una formalità, i vincenti alle presidenziali di poche settimane prima sono sempre riusciti a ottenere laanche nel. Questa volta sarà diverso? Lelegislative, che il 12 giugno vedranno gli elettori transalpini andare alle urne per il primo turno, cui ne seguirà un secondo il 19, sono più aperte che mai. Secondo uno dei principali istituti, Cluster 17, in testa vi è la coalizione Nupes (Nouvelle Union populaire écologique et sociale), che per la prima volta unisce tutte le anime della sinistra francese, dalla France Insoumise di Melenchon forte del risultato delle presidenziali, agli ecologisti, ai comunisti ai socialisti usciti annichiliti dal voto per l’Eliseo. Il 31% in questeparlamentari ...

