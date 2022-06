Coronavirus, i dati – 8.512 contagi in un giorno: il tasso di positività sale al 20,1%. Altre 70 vittime (Di lunedì 6 giugno 2022) Continua a scendere, come di consueto dopo il fine settimana, il numero dei contagi giornalieri da Coronavirus in Italia. Secondo l’ultimo report diffuso dal ministero della Salute, sono 8.512 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, quasi la metà rispetto ai 15.082 di ieri. Numeri che devono essere comunque interpretati alla luce del drastico calo del numero di tamponi effettuati, passati dai 123.699 di ieri ai 75.010 di oggi. Numeri, questi che fanno schizzare il tasso di positività dal 12,1% di domenica al 20,1% di oggi. Cresce drasticamente il numero delle vittime: sono 70 in un solo giorno, contro i 27 di ieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Continua a scendere, come di consueto dopo il fine settimana, il numero deigiornalieri dain Italia. Secondo l’ultimo report diffuso dal ministero della Salute, sono 8.512 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, quasi la metà rispetto ai 15.082 di ieri. Numeri che devono essere comunque interpretati alla luce del drastico calo del numero di tamponi effettuati, passati dai 123.699 di ieri ai 75.010 di oggi. Numeri, questi che fanno schizzare ildidal 12,1% di domenica al 20,1% di oggi. Cresce drasticamente il numero delle: sono 70 in un solo, contro i 27 di ieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Coronavirus: i dati e gli aggiornamenti del 7 giugno A confermare il miglioramento in atto sono i dati delle ultime settimane, sia sul fronte dell'incidenza media, ferma a 207 casi su 100mila abitanti, sia per quanto riguarda il tasso di occupazione ... Covid, più di 8mila nuovi casi: 70 le vittime 1' DI LETTURA Sono 8.512 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 15.082. Le vittime sono invece 70, ossia 43 in più ...CORONAVIRUS Coronavirus, oggi in Italia altri 8.512 casi e 70 vittime Il Sole 24 ORE Scoperto nuovo coronavirus tra i roditori in Svezia. Cosa sappiamo Identificato un nuovo coronavirus nelle arvicole rossastre svedesi dai ricercatori del Zoonosis Science Center dell’Università di Uppsala in Svezia. I risultati dello studio sono stati pubblicati sull ... Coronavirus, D'Amato: "Casi in calo ma attenzione alla varante portoghese, la Omicron 5" I casi di coronavirus a Roma e nel Lazio calano, ma la Regione guarda con attenzione a Omicron 5. Per questo chiediamo che arrivino presto i vaccini aggiornati che dovevano essere pronti già da mesi'. A confermare il miglioramento in atto sono idelle ultime settimane, sia sul fronte dell'incidenza media, ferma a 207 casi su 100mila abitanti, sia per quanto riguarda il tasso di occupazione ...1' DI LETTURA Sono 8.512 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo idel ministero della Salute. Ieri erano stati 15.082. Le vittime sono invece 70, ossia 43 in più ...Identificato un nuovo coronavirus nelle arvicole rossastre svedesi dai ricercatori del Zoonosis Science Center dell’Università di Uppsala in Svezia. I risultati dello studio sono stati pubblicati sull ...I casi di coronavirus a Roma e nel Lazio calano, ma la Regione guarda con attenzione a Omicron 5. Per questo chiediamo che arrivino presto i vaccini aggiornati che dovevano essere pronti già da mesi'.