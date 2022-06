Corbo: “Cosa sarà il Napoli senza De Laurentiis? C’è un progetto segreto con Iervolino” (Di lunedì 6 giugno 2022) Antonio Corbo nel suo editoriale per Repubblica parla del rapporto De Laurentiis-Iervolino ma anche dei fondi di investimento in Serie A. Una panoramica a tutto campo quella affrontata dal giornalista che svela anche un retroscena sul rapporto tra Danilo Iervolino ed Aurelio De Laurentiis: “Un presidente riformista piace a De Laurentiis. I due sono amici. Fanno tandem da quando Iervolino ha bruscamente strappato a cifre basse la Salernitana all’arcigno Lotito. Dividono con i rappresentanti dei fondi di investimento un progetto in Lega: produrre le telecronache e rivenderle, superando la granitica opposizione delle pay-tv. Quest’anno erano 9 su 20, con De Laurentiis decimo anello della catena. Ma quello dei fondi risolleva anche la sua ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 6 giugno 2022) Antonionel suo editoriale per Repubblica parla del rapporto Dema anche dei fondi di investimento in Serie A. Una panoramica a tutto campo quella affrontata dal giornalista che svela anche un retroscena sul rapporto tra Daniloed Aurelio De: “Un presidente riformista piace a De. I due sono amici. Fanno tandem da quandoha bruscamente strappato a cifre basse la Salernitana all’arcigno Lotito. Dividono con i rappresentanti dei fondi di investimento unin Lega: produrre le telecronache e rivenderle, superando la granitica opposizione delle pay-tv. Quest’anno erano 9 su 20, con Dedecimo anello della catena. Ma quello dei fondi risolleva anche la sua ...

Advertising

AssoCare : Antonio Corbo, giovane Infermiere, scende in campo per la conquista di uno scranno al Palazzo Città di Padova. Ecco… - AssoCare : Antonio Corbo, giovane Infermiere, scende in campo per la conquista di uno scranno al Palazzo Città di Padova. Ecco… -