(Di lunedì 6 giugno 2022) Nella sua esperienza in giallorosso per 6 mesi nel 2014 si fece ricordare anche per un particolare: la sciarpa con scritto "Lazio m***a"...

... intervistato da Wanna.com , ricorda però uno tra i momenti meno piacevoli della sua carriera proprio in maglia giallorossa: "La peggior gaffe della mia carriera l'ho fatta quando sono arrivato...A fine stagione torna nuovamente a Napoli, dove non viene aggregatosquadra e viene messo ... dove conosce il brivido della Champions League, subentrando a Rafael, contro gli svizzeri del ... Bastos: 'Alla Roma la gaffe peggiore della mia carriera' L’ex Roma, arrivato nel mercato di gennaio del 2014, ricorda un particolare episodio della sua avventura in giallorosso Michel Bastos ha parlato dell’episodio in cui mostrò la sciarpa con scritto “Laz ...Il giocatore brasiliano, intervistato da Wanna.com, ricorda però uno tra i momenti meno piacevoli della sua carriera proprio in maglia giallorossa: “La peggior gaffe della mia carriera l’ho fatta ...