(Di lunedì 6 giugno 2022) Finalmente ci siamo! Dal 10 al 12 giugno la città disi trasformerà in un’unica grande Agorà per il Festival Ladei. In attesa dell’inaugurazione di venerdì 10 giugno “gustatevi” le anticipazioni: Martedì 7 giugno, ore 18:00Biblioteca Civica Vincenzo JoppiLeggere Paolo Maurensig“Il quartetto Razumovsky”Commenti e letture di Martina Delpiccolo.Interventi musicali di Riccardo Pes. Il ricordo di Michele Meloni Tessitori.A un anno dalla scomparsa del grande scrittore, il festival riparte dal suo ricordo e dal suo romanzo postumo (pubblicato da Einaudi) che si interroga sull’impeto della memoria e della musica. Mercoledì 8 giugno, ore 18:00Biblioteca Civica Vincenzo JoppiDalle Alpi Giulie alle Dolomiti. Sentieri e parole.Intervengono Uberto Fortuna Drossi e Elisabetta de Dominis.Prima edizione del concorso ...

Advertising

udine20 : Appuntamenti a Udine aspettando ”La notte dei lettori” - - elisadallarche : RT @CSSUdine: Che festa!#FakeFolk di #AndreaCosentino oggi ci ha fatt? ballare a #WestEnd #Udine Ovest #Rizzi! Più di uno spettacolo, una f… - CSSUdine : Che festa!#FakeFolk di #AndreaCosentino oggi ci ha fatt? ballare a #WestEnd #Udine Ovest #Rizzi! Più di uno spettac… - puntozerofm : Eventi, appuntamenti, gusto e curiosità a #Udine nei prossimi giorni, scopriamo di più?? @ComuneDiUdine… - Ilaria_Tuti : RT @iMagazineTwit: Dal 9 giugno all'8 settembre quattordici appuntamenti con alcuni dei maggiori protagonisti della scena letteraria nazion… -

UdineToday

... Marta Cuscunà torna per chiudere glidi teatro civile con La semplicità ingannata, la storia di una forma di resistenza delle monache del Santa Chiara dinel Cinquecento. ...... socie e soci del Salotto d'Argento e abitanti diche hanno raccolto l'invito a farsi intervistare sul tema, nell'ambito deglidell'iniziativa "Aspettando la Notte dei Lettori", ... Cosa fare il ponte del 2 giugno a Udine e dintorni, 2 giugno 2022 E’ iniziata con una vittoria l’avventura dell’Apu Old Wild West Udine alle finali play off di Serie A2 2021-2022 (Tabellone Oro ...Bike Night torna a Udine per la sesta edizione dell’evento notturno in ... Il progetto ideato, organizzato e prodotto da Witoor, è un appuntamento che rievoca il fascino del ciclismo d’epoca ma con un ...