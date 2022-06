“Alla fine ha ceduto”. Ida Platano e Riccardo Guarnieri, la dama sorprende ancora UeD (Di lunedì 6 giugno 2022) Ida Platano, dedica per Riccardo Guarnieri: la dama di Uomini e Donne commuove tutti. Non si spegne l’eco intorno Alla coppia più discussa del programma. Per rivederli di nuovo bisognerà aspettare settembre. Mese in cui partirà l’edizione numero 26 e Maria De Filippi tenterà di battere il record di ascolti di questa stagione, seguita da una media di oltre 2,7 milioni di spettatori. A quanto pare ci sono grosse novità per quanto riguarda il cast del Trono Over. Secondo quanto riportato dAlla rivista Nuovo è in forte dubbio la presenza di Gemma Galgani. La dama, da oltre 12 anni una delle colonne del programma, potrebbe lasciare Uomini e Donne. Sulla decisione peserebbe l’esito negativo delle numerose frequentazioni della dama. Tutta un’altra storia, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 giugno 2022) Ida, dedica per: ladi Uomini e Donne commuove tutti. Non si spegne l’eco intornocoppia più discussa del programma. Per rivederli di nuovo bisognerà aspettare settembre. Mese in cui partirà l’edizione numero 26 e Maria De Filippi tenterà di battere il record di ascolti di questa stagione, seguita da una media di oltre 2,7 milioni di spettatori. A quanto pare ci sono grosse novità per quanto riguarda il cast del Trono Over. Secondo quanto riportato drivista Nuovo è in forte dubbio la presenza di Gemma Galgani. La, da oltre 12 anni una delle colonne del programma, potrebbe lasciare Uomini e Donne. Sulla decisione peserebbe l’esito negativo delle numerose frequentazioni della. Tutta un’altra storia, ...

