18enne pakistana scomparsa nel Padovano, l'ombra del caso Saman Abbas: l'ipotesi di una fuga da un matrimonio combinato (Di lunedì 6 giugno 2022) Potrebbe essere scappata per sfuggire a un matrimonio combinato Basma Afzaal, la ragazza pakistana di 18 anni scomparsa lo scorso 31 maggio da Galliera Veneta, in provincia di Padova, dove viveva con la sua famiglia. l'ipotesi di un caso simile a quello di Saman Abbas è tra le piste valutate dalla procura di Padova che sta cercando di allargare le indagini sulla scomparsa della ragazza. Sulla base delle informazioni raccolte finora dai Carabinieri, gli inquirenti non escludono che la ragazza si sia allontanata di proposito per evitare un matrimonio combinato. Sarebbe già all'estero dove avrebbe raggiunto un proprio contatto conosciuto online, pertanto si inizia ad escludere l'ipotesi ...

