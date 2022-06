Ucraina, esplosioni a Kiev: la guerra torna a far paura alla capitale (Di domenica 5 giugno 2022) Diverse esplosioni hanno colpito Kiev, capitale dell’Ucraina, all’alba di oggi 5 giugno. Lo riferisce su Telegram il sindaco, Vitali Klitschko. “Diverse esplosioni si sono udite nei distretti di Darnytsky e Dniprovsky. I roghi provocati si stanno ora estinguendo“, ha detto Klitschko. Secondo le prime informazioni, bombardamenti russi avrebbero colpito obiettivi civili. Ma nelle ultime ore le sirene di allarme sono risuonate nella gran parte delle città dell’Ucraina. Dall’inizio della guerra, ha dichiarato il presidente ucraino, Vlodymyr Zelensky, “113 chiese sono state distrutte o danneggiate dai bombardamenti russi. Tra loro ci sono chiese sopravvissute alla seconda guerra mondiale, ma non hanno resistito ... Leggi su velvetmag (Di domenica 5 giugno 2022) Diversehanno colpitodell’, all’alba di oggi 5 giugno. Lo riferisce su Telegram il sindaco, Vitali Klitschko. “Diversesi sono udite nei distretti di Darnytsky e Dniprovsky. I roghi provocati si stanno ora estinguendo“, ha detto Klitschko. Secondo le prime informazioni, bombardamenti russi avrebbero colpito obiettivi civili. Ma nelle ultime ore le sirene dirme sono risuonate nella gran parte delle città dell’. Dall’inizio della, ha dichiarato il presidente ucraino, Vlodymyr Zelensky, “113 chiese sono state distrutte o danneggiate dai bombardamenti russi. Tra loro ci sono chiese sopravvissutesecondamondiale, ma non hanno resistito ...

