Treno deragliato a Roma: traffico ancora sospeso sull'Alta Velocita per Napoli e Pescara

Roma, 5 giugno 2022 - Resta sospeso il traffico ferroviario sulla linea dell'Alta Velocità Roma - Napoli e Roma - Pescara

nicdemuro : +++ 20 operai in tuta gialla, a braccia conserte, che guardano il binario rotto. Nessuno al lavoro+++ E il danno a… - LUIGIVACCARO5 : Treno deraglia a Roma, ritardi di ore e viaggi cancellati: l'inferno dei passeggeri - gmolaschi : Disagi ancora per una settimana a causa del treno deragliato tra Napoli e Roma venerdì 3 giugno - via @ilmessaggeroit - sono_io_apri : @cmqpiena Amo niente solo un deragliamento durante il ponte più affollato dell’anno - RedazioneLaNews : #Roma Treno uscito dai binari, weekend da incubo per i viaggiatori: “È un girone dantesco” -