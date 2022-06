Spari in una chiesa in Nigeria, Salvini: “Orrore che lascia senza parole” (Di domenica 5 giugno 2022) ROMA – “Orrore che lascia senza parole e che ci ricorda, una volta di più, il dramma dei cristiani perseguitati. Ci stringiamo alle famiglie: a loro vanno le nostre preghiere e la promessa di non voltarci dall’altra parte”. Lo afferma sulla sua pagina Facebook il segretario della Lega, Matteo Salvini (foto), a proposito degli Spari in una chiesa in Nigeria. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 5 giugno 2022) ROMA – “chee che ci ricorda, una volta di più, il dramma dei cristiani perseguitati. Ci stringiamo alle famiglie: a loro vanno le nostre preghiere e la promessa di non voltarci dall’altra parte”. Lo afferma sulla sua pagina Facebook il segretario della Lega, Matteo(foto), a proposito degliin unain. L'articolo L'Opinionista.

