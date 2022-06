Settimana bollente, cinque città da bollino rosso: temperature fino a 41 gradi (Di domenica 5 giugno 2022) Continua l’ondata di calore che sta attraversando l’Italia. Il Ministero della Salute ha diramato una allerta di livello 3 di calore in cinque città italiane. Si tratta di Roma, Perugia, Rieti, Frosinone e Campobasso. Intanto sono stati toccati nuovi picchi record di caldo con 40,4° alla stazione di Alghero Fertilia e valori fino 41,1°C ad L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 5 giugno 2022) Continua l’ondata di calore che sta attraversando l’Italia. Il Ministero della Salute ha diramato una allerta di livello 3 di calore initaliane. Si tratta di Roma, Perugia, Rieti, Frosinone e Campobasso. Intanto sono stati toccati nuovi picchi record di caldo con 40,4° alla stazione di Alghero Fertilia e valori41,1°C ad L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

