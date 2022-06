Advertising

romaebraica : Il 4 e 5 giugno sono due date di notevole importanza: il #4giugno del 1944 #Roma venne liberata dall'occupazione na… - OfficialASRoma : ?? Lui si chiama Lorenzo, come il capitano della Roma. Più o meno a 10 ore dalla nascita ha vinto il suo primo trof… - cmdotcom : #Roma, il primo colpo è #Matic: i dettagli - calciomercatopp : Roma, il primo colpo è Matic. La situazione - infomercatoRoma : #matic sarà il primo colpo in entrata della Roma. A parametro zero mou ha avuto il suo regista che cercava, il serv… -

Calciomercato, colpo definito: è fatta per Matic. Il centrocampista serbo torna da Mourinho Come riportato da Sky Sport laha trovato l'accordo per ingaggiare Nemanja Matic a parametro zero nella prossima stagione. Matic firmerà un contratto di un anno con opzione per prolungare anche nella stagione 2023/2024. Il ...Quando, martedì, ha parlato prima del sorteggio dei gironi del Mondiale in programma adal 10 al 19 giugno, Paolo Nicolai ha detto che l'obiettivo di quest'anno è solo consolidare la ... È il...ROMA - La Roma piazza il primo rinforzo per la prossima stagione. È ai dettagli infatti l'arrivo di Nemanja Matic, centrocampista che arriverà a parametro zero dopo l'esperienza al Manchester United.I giallorossi hanno chiuso l’affare con il centrocampista che arriverà a parametro zero Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, la Roma ha chiuso il primo acquisto della sessione di mercato ...