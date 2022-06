Roberto Brunetti “er Patata” trovato morto a Roma: «In casa tracce di cocaina» (Di domenica 5 giugno 2022) Roberto Brunetti è morto a 55 anni. A trovare il corpo dell’attore, noto con il soprannome di “er Patata” sono stati gli agenti del commissariato San Lorenzo di Roma attorno alle 22.30 di venerdì. Brunetti era riverso sul letto e coperto solo da un lenzuolo: a dare l’allarme la compagna e alcuni amici, che non avevano sue notizie dalla sera precedente, quando si era collegato su Whatsapp per l’ultima volta. Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza e l’appartamento era in ordine. Sulla salma, a disposizione dell’autorità giudiziaria, verrà eseguita l’autopsia. Secondo quanto appreso da fonti investigative, nella casa dell’attore sarebbero state trovate tracce di cocaina: la causa della morte, che verrà stabilita dall’esame ... Leggi su blog.libero (Di domenica 5 giugno 2022)a 55 anni. A trovare il corpo dell’attore, noto con il soprannome di “er” sono stati gli agenti del commissariato San Lorenzo diattorno alle 22.30 di venerdì.era riverso sul letto e coperto solo da un lenzuolo: a dare l’allarme la compagna e alcuni amici, che non avevano sue notizie dalla sera precedente, quando si era collegato su Whatsapp per l’ultima volta. Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza e l’appartamento era in ordine. Sulla salma, a disposizione dell’autorità giudiziaria, verrà eseguita l’autopsia. Secondo quanto appreso da fonti investigative, nelladell’attore sarebbero state trovatedi: la causa della morte, che verrà stabilita dall’esame ...

