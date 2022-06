Milan, non solo Renato Sanches: Maldini prepara il colpo da condor (Di domenica 5 giugno 2022) Il Milan scalda i motori per la prossima stagione e inizia a muoversi sul mercato. Non solo Renato Sanches, Maldini prepara il colpo da condor. Il titolo di campione di Italia è stato un traguardo da incorniciare, ma adesso il Milan deve subito rimettersi al lavoro per difenderlo. La prossima sarà una stagione agguerrita, dove Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 5 giugno 2022) Ilscalda i motori per la prossima stagione e inizia a muoversi sul mercato. Nonilda. Il titolo di campione di Italia è stato un traguardo da incorniciare, ma adesso ildeve subito rimettersi al lavoro per difenderlo. La prossima sarà una stagione agguerrita, dove Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

GiovaAlbanese : La #Roma apre alla cessione di #Zaniolo partendo da una richiesta di 50 milioni. Possibilità di apertura a formule… - sportface2016 : #Milan, il candidato sindaco di #SestoSanGiovanni spegne l'entusiasmo: “Il nuovo stadio non è una priorità”. Poi la… - MarcelloChirico : #Demiral ???? A questo punto la #Juventus spera in un non riscatto dell'@Atalanta_BC in modo da poter rimettere il gi… - alextns_ : RT @AloBrasil1974: “Sono contento che il Milan si stia risvegliando. I nostri rivali per 50 anni sono stati loro, non il Barca o nessun’alt… - lukact2 : @FabRavezzani Restare al vertice è difficile? Ma se il milan è da 2 anni e mezzo al vertice. E fa il paragone con 9… -