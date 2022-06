Lombardia, allerta arancione per temporali con vento forte e grandine (Di domenica 5 giugno 2022) Meteo Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità arancione dal pomeriggio di domenica 5 giugno. Coinvolto anche il settore delle Orobie Bergamasche. Lunedì migliora. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 5 giugno 2022) Meteo Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regioneha emesso un avviso di criticitàdal pomeriggio di domenica 5 giugno. Coinvolto anche il settore delle Orobie Bergamasche. Lunedì migliora.

Advertising

TuttoSuMilano : MALTEMPO. ALLERTA ARANCIONE ER RISCHIO TEMPORALI E PER VENTO FORTE - - Gianfurini : RT @MarcoGranelliMI: #Milano #Allerta #meteo fino alle 24 aggiornata ad arancione per #temporali forti sulla #Lombardia occidentale, prealp… - meteogiornaleit : Lombardia pesante allerta meteo da parte della Protezione Civile lombarda. Inizia a cadere la grandine… - ADM_assdemxmi : RT @rep_milano: Maltempo, allerta arancione in Lombardia per temporali, grandine e vento: 'A Milano non sostate vicino agli alberi' https:/… - ADM_assdemxmi : RT @MarcoGranelliMI: #Milano #Allerta #meteo fino alle 24 aggiornata ad arancione per #temporali forti sulla #Lombardia occidentale, prealp… -