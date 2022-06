LIVE Atletica, Diamond League Rabat 2022 in DIRETTA: Fausto Desalu è terzo nei 200 con 20?54! Vallortigara sesta nell’alto (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.08: Un errore per Morris a 4.80. In gara solo lei 21.07: Nessuno si migliora nella quarta rotazione di lanci del disco. I primi tre sono Ceh, Stahl e Gudzius 21.06: Al via i 3000 donne. Le protagoniste: Pereira (Esp), Koster (Ned), Davies (Aus), Aweke (Eth), Gateri (Ken), Garcia (Esp), Markovic (Gbr), Kite (Ken), Ouaaziz (Mar), Abebe (Eth), Eisa (Eth), Cherono (Ken), Billings (Aus) 21.04: Seconda nel triplo la serba Filipic con 14.42 a un centimetro da Ricketts, terza Povea con 14.27 21.03: La vittoria va alla statunitense Morris nell’asta. Si ritira l’australiana Kennedy che è seconda, terza la greca Stefanidi 21.02: terzo posto nell’asta per Stefanidi che esce a 5.65. Restano in gara Morris e Kennedy. Si sale a 4.75 21.00: terzo Fausto ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.08: Un errore per Morris a 4.80. In gara solo lei 21.07: Nessuno si migliora nella quarta rotazione di lanci del disco. I primi tre sono Ceh, Stahl e Gudzius 21.06: Al via i 3000 donne. Le protagoniste: Pereira (Esp), Koster (Ned), Davies (Aus), Aweke (Eth), Gateri (Ken), Garcia (Esp), Markovic (Gbr), Kite (Ken), Ouaaziz (Mar), Abebe (Eth), Eisa (Eth), Cherono (Ken), Billings (Aus) 21.04: Seconda nel triplo la serba Filipic con 14.42 a un centimetro da Ricketts, terza Povea con 14.27 21.03: La vittoria va alla statunitense Morris nell’asta. Si ritira l’australiana Kennedy che è seconda, terza la greca Stefanidi 21.02:posto nell’asta per Stefanidi che esce a 5.65. Restano in gara Morris e Kennedy. Si sale a 4.75 21.00:...

Advertising

atleticaitalia : ???? al via la seconda giornata del #Challenge2022 a Firenze ??? in palio 5? posti in ogni specialità per i Campio… - RSIsport : ???????? Oggi in diretta alla RSI ?????? Atletica: Diamond League 20h00 Meeting di Rabat - zazoomblog : LIVE Atletica Diamond League Rabat 2022 in DIRETTA: l’Italia punta su Fausto Desalu - #Atletica #Diamond #League… - zazoomblog : LIVE Atletica Diamond League Rabat 2022 in DIRETTA: l’Italia punta su Fausto Desalu - #Atletica #Diamond #League… - Nico_Valgi : RT @atleticaitalia: ???? è iniziata a Firenze la prima giornata del Challenge Assoluto: in palio 5? posti per ogni specialità ai Campionati… -