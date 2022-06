(Di domenica 5 giugno 2022) "La doppia difficoltà die di(più del primo che del secondo, in verità) dovrebbe far riflettere sui destini deluna volta che la sua onda di piena sia passata e si tratti di ...

Eppure c'è qualcosa di peculiare che riguarda ladei due leader più significativi del primo tratto di questa legislatura: Salvini e, per l'appunto. Il leader leghista è alle prese con ...La suaè il ritorno del "fattore K" nella politica nostrana. La Prima repubblica era ... Anche il leader dei M5s Giuseppeè almeno ambiguo verso Mosca, e soprattutto il capo di Forza ... "La parabola di Conte e Salvini e la curva del populismo": il punto di vista di Follini (Adnkronos) – “La doppia difficoltà di Salvini e di Conte (più del primo che del secondo, in verità) dovrebbe far riflettere sui destini del populismo una volta che la sua onda di piena sia passata e ...Il presidente del M5s Giuseppe Conte: "Noi camminiamo lungo un percorso delimitato dei nostri valori irrinunciabili: giustizia sociale, legalità, tutela ambientale" ...