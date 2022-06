Il Leicester guarda in Ligue 1: piace Diop, costo non impossibile (Di domenica 5 giugno 2022) I media inglesi parlano di un interesse del Leicester per Sofiane Diop, senegalese del Monaco che in questa sessione di mercato potrebbe trasferirsi... Leggi su calciomercato (Di domenica 5 giugno 2022) I media inglesi parlano di un interesse delper Sofiane, senegalese del Monaco che in questa sessione di mercato potrebbe trasferirsi...

Advertising

calciomercatopp : Il Leicester guarda in Ligue 1: piace Diop, costo non impossibile - sportli26181512 : Il Leicester guarda in Ligue 1: piace Diop, costo non impossibile: I media inglesi parlano di un interesse del Leic… - edincerivedo : @FGiallorossa @AmSamuele Ma secondo te lui le guarda le partite? Zaniolo ogni volta che pia palla se incaponisce, l… - KurdtTgc : @FedeVivo94 @DublinRoma @OfficialASRoma Hai presente la semifinale di ritorno contro il Leicester? Guarda l'ultima… - AndreaLacasella : @RespectxAC_MT @GRealta Guarda ti dico che forse anche voi la pensavate come me e continuo a dire che le favole esi… -