Il contenuto della borsetta di Elisabetta II e il progetto per la successione al trono | tutte le “rivelazioni” del Giubileo di Platino

(Di domenica 5 giugno 2022) Ildiper i settant’anni di regno diII si chiude con due certezze. Finalmente il mondo sa cosa tiene la sovrana nella sua inseparabilenera e, altrettanto chiaro, è ilarchitettato per la sua. Sabato sera, ad aprire la festa organizzata dalla BBC davanti a Buckingham Palace è stato un video che ritraeva la sovrana, in una stanza del palazzo, in compagnia dell’orsetto Paddington invitato per il the. Una scenetta che ha deliziato i due bis-nipotini Charlotte e George, seduti in prima fila nel palco delle autorità insieme a William e Kate e a Carlo e Camilla. L’ospite un po’ goffo ha permesso alla regina di mostrare ancora una volta la sua ironia, prestandosi ad uno sketch che è immediatamente rimbalzato sui social, così come ...

Advertising

FQMagazineit : Il contenuto della borsetta di Elisabetta II e il progetto per la successione al trono: tutte le “rivelazioni” del… - fabiobellentani : RT @ROBZIK: Qui è quando #QueenElizabethII svela a #PaddingtonBear il contenuto della sua borsetta: un sandwich. #PlatinumJubilee https://t… - gabri1967 : @SimoneAlliva @PiramideRossa La rete fognaria è utile e ha una sua dignità. Semmai gli intitolerei il contenuto del… - ZeniaConfusa : RT @jonifrancesco: @Etruria72 Ma come, prima ci dicono che contiene il grafene, i feti morti, il DNA modificato, l'acqua della marrana, i m… - ROBZIK : Qui è quando #QueenElizabethII svela a #PaddingtonBear il contenuto della sua borsetta: un sandwich.… -

Il Fatto Quotidiano

... ad esempio, consultare il listino prezzi per la cessionecapacità trasmissiva delle reti ...94 Mbit/s tramite Telecom Italia, citando anche il fatto che invece uno spazio localepartiva ...... o ancora 'Il diritto allo sport non può essere un'emergenza' , è ildei due striscioni esposti in Via Marina da parteSocietà Sportiva Elio Sozzi, che fa seguito alla lettera ... Il contenuto della borsetta di Elisabetta II e il progetto per la successione al trono: tutte le… Il caso di Mery Liviero, ex concorrente di Masterchef, e il portale su cui proporre su abbonamento le proprie performance, spesso a luci rosse. Cos’è Onlyfans e quali protezioni hanno in contenuti ...e quindi pura alla condivisione del proprio contenuto. Comunque sia, è chiaro che anche il filosofo ‘scherzoso’ è davvero tale (cioè filosofo) solo se fa i conti fino in fondo con i problemi ...