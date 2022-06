Guerra Russia-Ucraina | Borrell | distrutto il secondo più grande deposito di grano Lavrov | “Più sarà lunga la gittata delle armi fornite a Kiev più avanzeremo” Gli Usa ordinano il sequestro di due aerei di Abramovich

Advertising

rulajebreal : In Syria la Russia ha: • Raso al suolo Aleppo • Usato armi chimiche • Usato la fame, gli stupri & le torture come… - reportrai3 : ??Con l'esplosione della guerra tra Russia e Ucraina, gli allevatori spaventati di restare senza il grano ucraino ha… - SkyTG24 : #Ucraina, Copasir avvia indagine su rete filorussa e ingerenze straniere in informazione - Gianna47428351 : RT @jacopo_iacoboni: L’Ue (Charles Michel) dice all’Onu, davanti alla Russia, che la Russia sta usando le violenze sessuali come arma di gu… - fracchio_2 : @GilbertoMarcuzz @alesallusti 2 La guerra civile in atto nelle regioni russofone dell'Ucraina (ora dichiaratesi in… -

RaiNews

...ricordo che in questo momento lasta continuando ad avanzare in un Paese che non è la... dobbiamo essere consapevoli del fatto che lacibernetica è da tempo praticata in maniera ...Nell'anno che annuncia l'esplosione di una tanto attesaper procura NATO contro, discutere delle sue innumerevoli ramificazioni si addice alla capitale dell'Impero delle bugie, molto ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 103 - Kiev: due civili morti e dodici feriti in attacchi nel Donbas - Kiev: due civili morti e dodici feriti in attacchi nel Donbas «Le navi russe sembrano seguire l'esercitazione», spiegano fonti di Open Source Intelligence. Le manovre militari si svolgono nel Mar Baltico e nello spazio aereo della regione per concludersi a Kiel, ...Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nel suo intervento al Consiglio di sicurezza Onu: " milioni di tonnellate di grano bloccate in container e navi a causa delle navi da guerra russe ...