Advertising

Luce_news : Goblin mode, il bello di essere impresentabili. Quando fare schifo diventa una tendenza - PrudenzanoAnton : 'Ora, io non è che sia una fan del goblin mode, però per una cosa sì, la devo ringraziare, questa nuova tendenza. Q… - giovannosauro : @idiblue2 Noi prontissim? a sostenere idiblue anche se dovesse andare in goblin mode - GhostdogRunner : RT @illibraio: Sapete cosa significa 'andare in goblin mode'? Ce lo racconta @AliceBassoWrote in un'ironica riflessione! - illibraio : Sapete cosa significa 'andare in goblin mode'? Ce lo racconta @AliceBassoWrote in un'ironica riflessione! -

Il Libraio

News Correlate Alice Basso: la moda del fare schifo, più universale del tubino nero "In sostanza, andare insignifica smettere di occuparsi di quisquilie quali l'igiene per&...Non so voi, ma io ho iniziato a sentir spuntare un po' ovunque il terminee non è che abbia capito subito benissimo cosa fosse . Poi mi hanno segnalato questo articolo , che a sua volta cita questo e questo , e l'ho capito (e mi sono anche chiesta se non dovessi ... Goblin mode: la moda del fare schifo, più universale del tubino nero The NFT collection he was planning to launch — 8,888 unique Goblin Asses — had been hijacked. Just as Linnik and his friends were planning to launch Goblinass.town, they discovered a scammer had ...All my goblin asses are gone. BuzzFeed News Reporter A Goblin Ass, part of a collection of 8,888 unique NFTs of, uh, butts of goblins. Late last night, Fedor Linnik discovered that any crypto ...