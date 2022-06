Giusy Ferreri, il mini abito fa girare la testa | Gambe da urlo (Di domenica 5 giugno 2022) Il mini abito che ha indossato Giusy Ferreri ha sbalordito i fan: avete visto che Gambe pazzesche? Guardate come si è mostrata la cantante. La nota artista italiana ha suscitato parecchio la curiosità dei fan con uno scatto a dir poco pazzesco. Ecco come si è mostrata sul web. Nel panorama musicale italiano, quello di L'articolo Giusy Ferreri, il mini abito fa girare la testa Gambe da urlo chemusica.it. Leggi su chemusica (Di domenica 5 giugno 2022) Ilche ha indossatoha sbalordito i fan: avete visto chepazzesche? Guardate come si è mostrata la cantante. La nota artista italiana ha suscitato parecchio la curiosità dei fan con uno scatto a dir poco pazzesco. Ecco come si è mostrata sul web. Nel panorama musicale italiano, quello di L'articolo, ilfaladachemusica.it.

Advertising

RADIOEFFEITALIA : Giusy Ferreri - Il Mare Immenso - lapinuccia88 : Raga ma BabyK e Giusy Ferreri che fine hanno fatto dove sta il tormentone per quest'estate???mi sto preoccupando. - theredmask2019 : - deusonabsinthe : @cafeinautogrill mi dispiace io sono caduta per terra per il tweet sulla yassificazione di giusy ferreri - irefunesta : unpopular opinion ma proprio tanto: la canzone di giusy ferreri a sanremo spaccava -