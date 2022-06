Come “ammazzano” Salvini (Di domenica 5 giugno 2022) Character assassination. Così chiamano nei paesi anglosassoni gli attacchi concentrici a mezzo stampa rivolti ad un individuo ritenuto (a ragione o più spesso a torto) immorale o a un politico della parte avversa. Non se ne combattono le idee ma si mira a distruggerne l’immagine pubblica, la reputazione, la credibilità. Ovviamente, i colpi vengono inferti tutti insieme ad un minimo segnale di debolezza, o a una défaillance del destinatario. È Come un po’ i matador che colpiscono il toro quando è a terra, non avendo il coraggio di farlo, almeno non con la stessa veemenza, quando è nel pieno del vigore e bello dritto in piedi. E lo si fa tutti insieme, in branco, così ci si sente ancora più forti. Sono dinamiche favorite dai nostri tempi che amano definirsi o rappresentarsi Come “civili”, dal trionfo in essi della comunicazione simbolica e dell’immagine, ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 5 giugno 2022) Character assassination. Così chiamano nei paesi anglosassoni gli attacchi concentrici a mezzo stampa rivolti ad un individuo ritenuto (a ragione o più spesso a torto) immorale o a un politico della parte avversa. Non se ne combattono le idee ma si mira a distruggerne l’immagine pubblica, la reputazione, la credibilità. Ovviamente, i colpi vengono inferti tutti insieme ad un minimo segnale di debolezza, o a una défaillance del destinatario. Èun po’ i matador che colpiscono il toro quando è a terra, non avendo il coraggio di farlo, almeno non con la stessa veemenza, quando è nel pieno del vigore e bello dritto in piedi. E lo si fa tutti insieme, in branco, così ci si sente ancora più forti. Sono dinamiche favorite dai nostri tempi che amano definirsi o rappresentarsi“civili”, dal trionfo in essi della comunicazione simbolica e dell’immagine, ...

