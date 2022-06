Che paura per Federica Panicucci in autostrada: esplode la gomma, attimi di panico (Di domenica 5 giugno 2022) Doveva essere un sabato tranquillo quello di Federica Panicucci che, insieme al suo compagno, Marco Bacini e ai suoi due figli, si stava recando, elegantissima a un matrimonio. Purtroppo però succedono degli imprevisti che cambiano tutti i piani e la conduttrice di Mattino 5 ieri, visto il grande spavento, ha provato a stemperare un po’ la tensione raccontando sui social quello che stava accadendo. Con una Instagram story, Federica ha spiegato l’accaduto: “Sono vestita per un matrimonio, ci sono i miei figli e c’è Marco che è lì al telefono. Mentre eravamo sull’autostrada succede questo (mostra uno pneumatico dell’auto scoppiato, ndr): la gomma della macchina è scoppiata.” La Panricucci ha mostrato le immagini della gomma che facevano davvero impressione e facevano anche intuire che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 5 giugno 2022) Doveva essere un sabato tranquillo quello diche, insieme al suo compagno, Marco Bacini e ai suoi due figli, si stava recando, elegantissima a un matrimonio. Purtroppo però succedono degli imprevisti che cambiano tutti i piani e la conduttrice di Mattino 5 ieri, visto il grande spavento, ha provato a stemperare un po’ la tensione raccontando sui social quello che stava accadendo. Con una Instagram story,ha spiegato l’accaduto: “Sono vestita per un matrimonio, ci sono i miei figli e c’è Marco che è lì al telefono. Mentre eravamo sull’succede questo (mostra uno pneumatico dell’auto scoppiato, ndr): ladella macchina è scoppiata.” La Panricucci ha mostrato le immagini dellache facevano davvero impressione e facevano anche intuire che ...

