Charlene di Monaco positiva. Le condizioni dopo i gravi problemi di salute (Di domenica 5 giugno 2022) dopo essere apparsa in formissima in occasione della gara di Formula1 andata in scena a Montecarlo negli scorsi giorni, ora Charlene di Monaco è stata costretta a dare forfait all'evento sportivo “Riviera Water Bike Challenge” organizzata proprio dalla sua fondazione. Come riferisce il Corriere della Sera è stato subito svelato il motivo dell'assenza, senza che venisse dato adito a speculazioni e rumors, che si sono rincorsi negli scorsi mesi a causa della lunga assenza dall'Europa e la prolungata permanenza in Sudafrica. La moglie di Alberto è infatti positiva al Covid. Come ha spiegato un portavoce di palazzo la principessa avrebbe anche dei manifestato i sintomi, ma le sue condizioni di salute non sarebbero preoccupanti dopo aver contratto il virus. Con la ... Leggi su iltempo (Di domenica 5 giugno 2022)essere apparsa in formissima in occasione della gara di Formula1 andata in scena a Montecarlo negli scorsi giorni, oradiè stata costretta a dare forfait all'evento sportivo “Riviera Water Bike Challenge” organizzata proprio dalla sua fondazione. Come riferisce il Corriere della Sera è stato subito svelato il motivo dell'assenza, senza che venisse dato adito a speculazioni e rumors, che si sono rincorsi negli scorsi mesi a causa della lunga assenza dall'Europa e la prolungata permanenza in Sudafrica. La moglie di Alberto è infattial Covid. Come ha spiegato un portavoce di palazzo la principessa avrebbe anche dei manifestato i sintomi, ma le suedinon sarebbero preoccupantiaver contratto il virus. Con la ...

